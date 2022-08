Melhor Espumante do 3.º Concurso de Vinhos Escanções de Portugal é dos Abibes

Os vinhos Quinta dos Abibes Sublime Brut Nature DOC Bairrada 2011 e Torre de Palma Alicante Bouschet & Tinta Miúda 2019 foram considerados “Melhor Espumante” e “Melhor Vinho Tinto”, respetivamente, conquistando assim dois dos seis prémios mais elevados – as Grandes Tambuladeiras de Ouro – na edição deste ano do Concurso de Vinhos Escanções de Portugal.

A Quinta dos Abibes, produtor de vinhos da Bairrada, conquistou um dos prémios mais importantes deste 3.º Concurso. Foi distinguido como “Melhor Espumante” o Quinta dos Abibes Sublime Brut Nature DOC Bairrada 2011, referência que honra o terroir bairradino produzido pelo vitivinicultor Francisco Batel Marques, em Anadia. O vinho Torre de Palma Alicante Bouschet & Tinta Miúda 2019, a cargo do enólogo Duarte de Deus e um dos vinhos mais especiais deste produtor, foi nomeado “Melhor Vinho Tinto”.

As referências produzidas pela Quinta dos Abibes e Torre de Palma são feitas de forma a homenagear, respetivamente, o terroir bairradino e a região do Alto Alentejo, enquanto produtores com especial apreço e cuidado com as características próprias destas regiões vinícolas.

“Enche-nos de orgulho ver novamente um dos nossos espumantes reconhecido com um prémio máximo, sobretudo numa competição que destaca o que de melhor é produzido no nosso país. Continuamos com a nossa missão de produzir vinhos – tanto espumantes como tranquilos – diferenciadores e de qualidade exemplar, honrando as especiais características da Bairrada, algo que só é possível com a contínua determinação, foco e paixão que marcam a Quinta dos Abibes”, afirma Francisco Batel Marques, proprietário e vitivinicultor da Quinta dos Abibes.

Mais de 300 vinhos inscritos

O Concurso de Vinhos Escanções de Portugal 2022, iniciativa reconhecida pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), realizou-se nos passados dias 15 e 16 de julho, na sede da Associação dos Escanções de Portugal, cujo objetivo passa pelo estreitamento das relações entre os escanções, com os amigos do vinho e com organizações e empresas ligadas à produção e comercialização de bebidas.

A 3.ª edição deste concurso, que é considerado uma das grandes referências entre as competições nacionais do setor, contou com a inscrição de mais de trezentos vinhos, estando aberto a vinhos portugueses, biológicos, brancos, tintos, rosés, espumantes, aguardentes, generosos e licorosos.

Com Tambuladeira de Ouro e Tambuladeira de Prata, entre vinhos atlânticos, de montanha e de planície, foram medalhados 71 vinhos e nas Grandes Tambuladeiras de Ouro para Melhor Vinho Tinto, Branco, Rosé, Espumante, Generosos e Aguardentes foram distinguidos 6 vinhos.

Sendo este um concurso reconhecido pelo IVV, o número de medalhas esteve limitado a 30% dos vinhos a concurso, envolvendo um painel de 33 jurados constituído na íntegra pelos colaboradores e profissionais da área.