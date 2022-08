Noite de fado anima Praça da Juventude

Natural de Cantanhede, fadista já pisou o palco juntamente com grandes nomes do fado.

A fadista Carolina Pessoa vai subir ao palco da Praça da Juventude, em Anadia, esta amanhã. dia 12 de agosto, pelas 22h, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”. Uma noite que promete ser muito agradável para os amantes do fado.

Natural de Cantanhede, foi na sua juventude que se enamorou pelo fado. Em 2009, pisou, pela primeira vez, os palcos franceses. Nesse mesmo ano, venceu dois concursos de fado, em Lisboa. Desde então, atuou em vários países europeus, bem como nos EUA.

Em 2020, em plena quarentena, gravou o tema inédito “Ausência”, um tema de Chico Ávila. Participou ainda como cantora, em 2021, no filme do realizador Luís Albuquerque “Gemme la vie”.

De referir que Carolina Pessoa pisou o palco com grandes nomes do fado, nomeadamente Marisa, Ana Moura, Anita Guerreiro, D. Vicente da Câmara, Nuno da Câmara Pereira, António Pinto Basto, Nuno de Aguiar, Pedro Moutinho, Rita Ribeiro e Ana Laíns. Em 2022, foi convidada para fazer um dueto com o artista José Cid.