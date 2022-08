Seca prejudica qualidade da água no Município de Anadia

Perante diversas queixas de munícipes relativas à qualidade da água da rede de abastecimento público recebidas pelo Município de Anadia e a pela Autoridade de Saúde Local, a autarquia accionou de imediato os serviços técnicos no sentido de detetar e resolver o problema.

Tais queixas sobre a qualidade da água, inicialmente em algumas zonas da cidade, nomeadamente, no que respeita ao odor e sabor da mesma, levaram a procedimentos extraordinários por parte da autarquia.

“Em complemento ao normal plano de controlo analítico da qualidade da água, foi acrescido um conjunto de análises extra, a fim de despistar eventuais contaminações na rede. Os resultados das análises confirmaram a existência de fatores menos positivos na qualidade da água, ou seja, foram registados valores superiores aos valores de referência, em alguns parâmetros”, dá conta um comunicado da Câmara de Anadia.

Face a estes resultados, os serviços da autarquia atuaram de imediato e “ajustaram o tratamento aplicado na rede de distribuição, e uma monitorização ainda mais rigorosa, assente num exigente plano de controlo analítico, por forma a confirmar a normalidade desses parâmetros”.

Ainda assim, tendo em conta as bactérias detetadas nas análises realizadas, a autarquia adverte que existem alguns riscos para a saúde relacionados com o consumo direto de água da rede pública, até a situação estar devidamente regularizada, de acordo com a legislação em vigor.

As populações mais afetadas serão as da União das Freguesias de Arcos e Mogofores, Sangalhos, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Moita e da União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, e a localidade de Espairo, podendo ser adotadas algumas medidas mitigadoras do risco, como por exemplo a desinfeção por fervura. Este método é uma forma simples e muito eficaz de destruir praticamente todos os organismos potencialmente patogénicos para o homem.

Para tal, recomenda a autarquia, é necessário:

• Ferver a água durante 5 minutos, contados a partir do momento em que se atinge o ponto de ebulição, ou seja, quando a água começa a borbulhar com maior intensidade;

• Após a fervura, poderá ser adicionada uma gota de limão à agua para melhorar o seu sabor;

• Colocar a água em recipiente tapado e de preferência em local fresco.

Segundo aponta este comunicado, esta situação tem uma relação direta com o estado de seca generalizada que o país está a passar, e que obriga o Município de Anadia a uma captação de água a uma profundidade maior, com oscilações na qualidade da mesma. “Assim, apelamos a um consumo mais responsável e moderado de água, por parte de todos, num esforço que tem de ser coletivo”, indica.

O Município de Anadia apela à boa compreensão de todos os munícipes para os eventuais constrangimentos que esta situação possa provocar.