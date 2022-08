Virgul anima Praia da Vagueira no próximo domingo

O cantor apresentará o projeto “All We Need Is Love – Tour by Virgul”.

No próximo domingo, dia 28 de agosto, às 19h, o Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, vai receber uma atuação do conhecido cantor Virgul, que apresentará o projeto “All We Need Is Love – Tour by Virgul”.

Num cenário de trio elétrico, o autor de músicas como “I need this girl”, “Dividir amor” e “O tempo passa”, entre muitas outras, promete um fim de tarde bem animado, com sonoridades modernas e envolventes.

Desde 2017, Virgul fez já dezenas de concertos por ano, com alguns intervalos devido à grave situação pandémica em 2020 e 2021, tendo aprimorado um dos mais enérgicos espetáculos que os palcos portugueses já testemunharam, misto de energia e sensualidade em que músicos de qualidade superior, vocalistas e bailarinas se combinam numa explosão de ritmo que se desprende de enormes sucessos como “I Need This Girl” (que alcançou galardão de Platina), “Só Eu Sei” (Platina) ou “Rainha” (Platina).