Antiga Secundária de Anadia vai tornar-se residência universitária

As antigas instalações da Escola Secundária de Anadia vão ser convertidas numa residência universitária, com 36 quartos. O investimento de 1 milhão e 700 mil euros será financiado no âmbito do PRR.

A informação é avançada pela Câmara Municipal de Anadia em nota de imprensa, dando conta de que ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, estabelecido entre o Município de Anadia e a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, o antigo Colégio Nacional irá sofrer obras de adaptação por forma a alojar estudantes universitários.

Foi na passada quinta-feira, dia 15 de setembro, que a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, assinou o contrato-programa de financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A cerimónia, que decorreu na Academia das Ciências de Lisboa, contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Elvira Fortunato, e da Ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva.

