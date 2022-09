António Morgado assina pela Hagens Berman Axeon

Com as cores da Bairrada Cycling Team, o ciclista das Caldas da Rainha tem dominado o circuito nacional da categoria e no estrangeiro tem somado vitórias, como na Volta ao Douro, em Espanha, o Giro Della Lunigiana, em Itália, e segundos lugares na Corrida da Paz e no Troféu Centre Morbihan, entre outros destaques.

Há muito apontado a uma equipa estrangeira, António Morgado, 18 anos, vai poder “dar o próximo passo no calendário internacional”, destaca o diretor desportivo da Hagens, Koos Moerenhout.

A equipa norte-americana dirigida por Axel Merckx é uma rampa de lançamento para ciclistas sub-23, que compete em provas do escalão Profissional Continental. A equipa, que em 2022 conta com Diogo Barbosa nas fileiras, tem contratado ciclistas portugueses ao longo dos anos, lançando-os para outros voos: de João Almeida, hoje chefe de fila na UAE Emirates, a Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) ou André Carvalho (Cofidis), bem como os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira, também na equipa dos Emirados Árabes Unidos.

Em declarações à página da equipa, António Morgado disse que “representar a Hagens Berman Axeon Cycling Team vai ser uma grande honra e uma enorme responsabilidade”, mas “apesar disso, estou entusiasmado e motivado para começar essa nova fase da minha carreira”.