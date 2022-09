Dois detidos no concelho de Anadia por tráfico de droga

Um homem de 29 anos e uma mulher de 64 anos foram ontem, dia 21, detidos no concelho de Anadia, por “tráfico de estupefacientes”, avança o Comando Territorial de Aveiro da GNR.

Segundo esta força policial, a detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, por tráfico de estupefacientes.

Em nota de imprensa, a GNR acrescenta que, “os militares apuraram que os suspeitos procediam à produção e cultivo de canábis tendo em vista a sua posterior comercialização”, e que no seguimento de duas buscas domiciliárias e uma a um veículo foram apreendidas 1 700 doses de canábis; 101 plantas de canábis; duas caixas de canábis em pó; dois trituradores e ainda uma balança de precisão.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, hoje, dia 22, no Tribunal de Anadia, para aplicação das medidas de coação. Esta ação contou ainda com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Aveiro e de militares do Posto Territorial de Anadia.