Município de Anadia mantém inalterados valores da Derrama, IMI e participação no IRS

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião extraordinária de executivo, no passado dia 13 de setembro, os valores relativos às taxas da Derrama, da participação no IRS e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que irão manter-se inalteradas em 2023 face aos anos transatos.

Para o executivo de Teresa Cardoso esta decisão “irá permitir a devolução aos munícipes de mais de dois milhões de euros, aliviando assim a sua carga fiscal”.

As deliberações vão agora ser enviadas à Assembleia Municipal de Anadia para discussão e votação o que deverá acontecer no dia 29 de setembro.

