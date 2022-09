Município de Cantanhede promove atividades aquáticas na Praia da Tocha

No próximo fim-de-semana, dias 17 e 18 de setembro, a Praia da Tocha vai registar uma forte dinamização com várias ações do “Surf Spot Região de Coimbra”, programa que vai ser implementado no âmbito de uma parceria do Município de Cantanhede com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o apoio da Junta de Freguesia da Tocha.

Dedicada à promoção de desportos aquáticos e outras atividades complementares, algumas com enfoque na sensibilização para a sustentabilidade, a iniciativa envolve entidades locais, designadamente a Associação de Moradores da Praia da Tocha, o Parque de Campismo da Praia da Tocha, a Associação de Bodyboard Palheiros da Tocha, a Ticket2Surf, e os Surf Camps Dream Sea e Sea Natives, bem como o comércio local.

A abertura é no sábado, dia 17 de setembro, pelas 9h30, com início das atividades programadas para fomentar a prática de desportos de mar, dar visibilidade ao potencial turístico da Praia da Tocha e despertar diferentes públicos para a importância da preservação do ambiente e da sustentabilidade dos recursos, com destaque para as ações dedicadas ao surf, bodyboard e stand up paddle, além de sessões temáticas e animação musical.

Também no sábado, entre as 9h30 e 12h30, o Agrupamento de Escuteiros 1390 – Tocha vai realizar uma ação de limpeza do areal, no âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira, desafio promovido pela Fundação Oceano Azul, que visa sensibilizar os vários atores da sociedade civil para a limpeza das praias, lagos, jardins, entre outros locais.

A participação nas atividades previstas para o Surf Spot Região de Coimbra nos dias 17 e 18 de setembro é livre e gratuita, bastando aos interessados efetuarem a sua inscrição através de formulário nas redes sociais do Município de Cantanhede e site institucional, por email para turismo@cm-cantanhede.pt ou pelo telefone 231 410 155.

Paralelamente, realiza-se também neste fim-de-semana, o VI Festival da Sardinha Assada na Telha e da Batata Assada na Areia, evento gastronómico organizado pela Associação de Moradores da Praia da Tocha, que tem como objetivo a divulgação de pratos típicos da Gândara, em especial os mais confecionados nesta aldeia piscatória.

Programa previsto:

Sábado, dia 17

9h30 – Sessão de Abertura

9h30 – Ação de limpeza do areal pelo Agrupamento de Escuteiros 1390 – Tocha, no âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira, organizado pela Fundação Oceano Azul

9h45 às 10h45 – Aula de Yoga

11h às 13h – Batismos de Surf e Bodyboard

14h às 15h30 – Batismo de Surf Adaptado

15h45 às 19h30 – Sessões Temáticas

“Surf Talks” (à conversa com surfistas locais, bem como sessão sobre Surf e Segurança)

“Aromas e Sabores Gandareses” – Confraria Gastronómica da Gândara

19h30 às 21h30 – Sunset: “DJ Set”

Domingo, dia 18

9h às 10h – Aula de Yoga

10h às 12h – Competição TAG TEAM: Surf e Bodyboard (competição saudável entre praticantes experientes nas modalidades de surf e bodyboard)

14h às 16h – Batismos de Surf, Bodyboard, Stand Up Paddle, Aula de Skate e SurfSkate

16h às 18h – Sessões Temáticas: “Sustentabilidade Ambiental”

“Monitorização de Detritos Plásticos Marinhos”, ação que conta com a participação da Universidade de Aveiro e Agrupamento de Escolas Gândara Mar, Tocha

18h45 às 21h – Sunset: “The Social Distancing Band” e “DJ Set”