Paixão pela Princesa Diana motiva coleção de bonecas e inspira livro

24 de fevereiro de 1981. O Príncipe de Gales anunciava o seu noivado com Lady Diana Spencer. José Saldanha Gouveia, então com 10 anos, absorvia cada segundo da reportagem que passava na RTP. “Fiquei siderado…”

José Gouveia alimenta, desde então, uma paixão pela Princesa Diana, que foi materializando através de bonecas em porcelana (maioritariamente) e em vinil. “Comecei a minha coleção tendo como mote os vestidos doados por Diana, para a caridade, e leiloados pela Christie’s em Nova Iorque, a 25 de junho de 1997”, conta. A coleção continua a crescer, e atualmente já ultrapassa a centena. “São exatamente 102 esculturas, da Princesa de Gales e de outras figuras – como o Príncipe Carlos, os filhos William e Harry, o Papa João Paulo II ou Madre Teresa de Calcutá – que também contam a sua história, uma história de 16 anos de vida pública.”

A coleção integra oito esculturas únicas, com trajes recriados pelo estilista “The Doll’s Stylist by Raul Silva Lopes”. Uma delas tem, inclusive, “a réplica da roupa usada pela Princesa Diana quando veio ao Porto, com o Príncipe Carlos, em fevereiro de 1987 – dia em que eu faltei às aulas e tive o privilégio de ser cumprimentado por ela, à saída da Sé…”, recorda o aficionado. Outras bonecas “foram penteadas por Galante Santos – Cabeleireiros e Barber Shop, em Oiã, para se aproximarem o mais fielmente dos penteados dela e que foram mudando ao longo dos anos”.

No passado dia 31 de agosto, assinalaram-se 25 anos sobre a morte trágica da Princesa. Como forma de marcar a data, José Gouveia decidiu partilhar 55 dessas esculturas e reuni-las num livro, em edição bilingue, a que chamou “Saudade – 25 Years – Princess DIANA – a collection”.

Este livro, o primeiro de José Gouveia, e que relata igualmente a sua paixão e ligação à Princesa, é para já apenas um protótipo. Para concretizar este sonho, este naturopata de profissão precisa da ajuda de todos. “Lancei uma campanha de crowdfunding, cujo objetivo é 3 mil euros. Estou a promover o pré-lançamento do livro mas, quem não puder comprar, pode apoiar a partir de 1 euro”.

Campanha de crowdfunding até 21 de outubro

Se quiser apoiar a campanha de crowdfunding de José Gouveia, pode fazê-lo através da página da internet https://ppl.pt/livroprincesadiana. A campanha “é transparente e feita ao abrigo da lei do mecenato, ou seja, através do NIF é processado um recibo para benefícios fiscais [IRS]”, explica o autor da campanha.

Neste momento, o valor angariado é de 820 euros, ainda aquém do desejado. “É uma campanha de tudo ou nada, se não atingir os 3 mil euros, o dinheiro é devolvido aos apoiantes.”

A campanha de crowdfunding, que visa a edição do livro, estará em vigor até ao dia 21 de outubro. O livro conta com a colaboração de Etelvina Almeida e, na tradução para inglês, de António Coelho.

Entretanto, a coleção de José Gouveia estará em exposição na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, em Águeda, de 1 a 10 de outubro.

