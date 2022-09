Praça da Juventude (Anadia) recebe fadista Ana Teresa Almeida

A Praça da Juventude, na cidade de Anadia, vai ser palco, esta sexta-feira, dia 9, pelas 22h, da atuação da fadista Ana Teresa Almeida, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia.

Natural da freguesia de S. Lourenço do Bairro, concelho de Anadia, Ana Teresa Almeida iniciou a sua formação musical aos 10 anos de idade em guitarra clássica.

Coralista e solista soprana do coral Cluny Vox, sob a direção do maestro Celestino Ortet, até aos 18 anos, atuou em diversos festivais e espetáculos nacionais e internacionais, tendo vencido o Festival Nacional da Canção Escolar pelo Colégio N. Sra. Assunção em 1998. De uma grande versatilidade vocal, sempre cantou numa grande variedade de registos, estilos e eventos.

Psicóloga na APPACDM de Anadia, sempre aliou a psicologia à expressão musical, dirigindo um dos grupos artísticos da instituição: “Orquestra Santo Amaro” e sendo também a autora do projeto musical inclusivo “Anita Ao Ritmo do Coração”.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita. Este projeto de dinamização cultural tem como objetivo contribuir para a animação de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

Ao longo deste verão, a Praça da Juventude já recebeu, as atuações da Orquestra Desigual da Bairrada, “Síndrome B”, “Meninos na Sacristia”, “Os Sabugueiros”, “Four2One”, Robs Angels, grupo Incantus, Carolina Pessoa, Grupo Rais, Manuel Flores e The Founders. A edição 2022 termina, no próximo dia 16 de setembro, com um concerto da Rob Salinger Band.