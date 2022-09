Vagos: Caminhada Solidária a favor da CASDSC

A Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina (CASDSC), no âmbito do seu plano de atividades e da atuação na comunidade, promove, no próximo sábado, dia 24, uma caminhada solidária.

Esta iniciativa terá um percurso de seis quilómetros, essencialmente pela freguesia de Santa Catarina.

A concentração dos participantes será feita a partir das 17h, na CASDSC, estando prevista a realização de uma aula de aquecimento, antes do início da caminhada.

A inscrição pode ser realizada na secretaria da CASDSC ou através do contato 234783936, e confere o acesso a um KIT de caminhada.

Aqui fica o convite à participação para um evento que de adivinha muito animado.