Vagos vai dedicar o mês de outubro aos seniores

Este ano, o tradicional Almoço Sénior, no Pavilhão Municipal de Vagos, realiza-se no dia 4 de outubro, sendo antecedido por uma eucaristia e terminando com uma tarde de animação musical.

O Mês Sénior é um programa desenhado para proporcionar aos seniores do concelho de Vagos um tempo, durante o qual terão oportunidade de se divertir, conviver e adquirir novos conhecimentos.

Sendo o Dia Internacional do Idoso comemorado a 1 de outubro, a Câmara Municipal de Vagos dedica este mês aos seniores. O objetivo é promover a participação da população sénior (idade superior a 65 anos) na vida da comunidade e proporcionar um tempo mais animado, com bons momentos de convívio entre amigos e família.

Este ano, o tradicional Almoço Sénior realiza-se no dia 4 de outubro, sendo antecedido por uma eucaristia e terminando com uma tarde de animação musical.

Nos dias 12 e 19 de outubro, serão realizadas duas visitas ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga. No dia 16, os seniores do concelho de Vagos poderão assistir à peça de teatro “Lar Doce Lar” no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. O último dia de atividades está previsto para 29 de outubro, com a visita ao Santuário de Nossa Senhora, em Fátima.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até ao dia 30 de setembro, para o e-mail: acao.social@cm-vagos.pt, na Câmara Municipal de Vagos, na Biblioteca Municipal João Grave ou através do telefone 234 799 600.