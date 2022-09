Vindimas 2022: São Domingos e São João revelam pacote de serviços para turistas

Em plena vindima, a região da Bairrada também convida os enoturistas a participar nas vindimas, mas a oferta para experiências à volta do vinho, das vinhas e da gastronomia é vasta. Deixamos aqui dois exemplos dos vários já existentes.

Um pouco por todo o país, o enoturismo tem vindo a afirmar-se e a conquistar um merecido

espaço, reconhecido por quem visita as rotas de vinho. A Bairrada não é exceção pelo que deixamos aqui o exemplo de duas empresas da região com oferta nesta área onde prestam um serviço de qualidade, até porque o “bem receber” faz parte do ADN dos bairradinos. Turistas e apreciadores de vinhos podem experienciar momentos únicos e inesquecíveis neste terroir.

Desde há alguns anos a esta parte, a São Domingos (Ferreiros-Anadia) tem vindo a ampliar a sua oferta ao nível do enoturismo por reconhecer ser esta área uma mais valia para a região. Na verdade, a região e as empresas ligadas ao setor vitivinícola são cada vez mais solicitadas por visitantes e clientes, ávidos de novas experiências.

Com 85 anos de vida, a São Domingos dispõe de espaços vocacionados para reuniões e outros eventos.

Sobre as visitas guiadas às vinhas e às galerias, às experiências e programas de visita muito há para descobrir neste completo e apetecível roteiro vínico da empresa. Casal polaco de visita à Quinta do Poço do Lobo

O mesmo acontece em S. João de Azenha (Sangalhos). As seculares Caves São João são um exemplo de como é possível acompanhar a evolução dos tempos e inovar por forma a atrair cada vez mais visitantes para o enoturismo.

A grande atração está na Quinta do Poço do Lobo – propriedade que a empresa tem em Cantanhede – local onde o visitante é desafiado a descobrir este local mágico e repleto de histórias, avança a gestora, Célia Alves, que deu a conhecer as modalidades de visita possíveis.

Notícia completa na edição impressa ou digital