ABTF Betão Cycling Tour atravessa cinco concelhos no próximo sábado

Foto de arquivo

O CC Bairrada está a organizar uma prova de ciclismo, ABTF Betão Cycling Tour 2022. Realiza-se no próximo sábado, dia 22, e conta com as equipas ABTF Betão/Bairrada/Anadia, ABTF Betão/Feirense e ABTF Betão/PDM Team. As duas primeiras equipas são federadas, já a última é uma equipa amadora, constituída por amantes da modalidade.

Esta iniciativa tem como objetivo, segundo a organização, a partilha de experiências, entre atletas de diferentes escalões, que têm em comum o facto de serem apoiadas pelo mesmo sponsor, a ABTF Betão.

O ABTF Betão Cycling Tour 2022 é apadrinhado por Nelson Oliveira, ciclista Bairradino da MOVISTAR Team, que irá juntar-se aos ciclistas num percurso de 90 km e que atravessará os concelhos de Anadia, Águeda, Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro, começando e terminando junto ao Velódromo de Sangalhos.

A partida está marcada para as 9h, com chegada prevista às 12h30. Segue-se um almoço e, logo depois, a visita ao Museu das Duas Rodas. Haverá ainda um batismo de pista às 15h30.