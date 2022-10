Achados arqueológicos do Monte Crasto preservados no Centro Cultural de Anadia

Achados arqueológicos datam do final da Idade do Bronze até ao início da Idade do Ferro e do período romano.

Os achados arqueológicos (final da Idade do Bronze até ao início da Idade do Ferro e período romano) encontrados até agora no Monte Crasto vão ficar na sede do concelho, num espaço que vai ser adaptado para esse fim.

A explicação foi dada pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, durante a última assembleia municipal, realizada em setembro.

Com as obras de requalificação do Monte Crasto em curso, o deputado Rui Bastos (PCP) voltou a questionar a edil Teresa Cardoso sobre esta intervenção, desta feita para saber das escavações arqueológicas já ali realizadas e da existência (ou não) de algum relatório com o resultado dessas mesmas escavações.

Em resposta, a presidente avançou que o executivo “nada tem a esconder” e que o estudo arqueológico, feito de acordo com a orientação emanada pela Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), cumpriu todos os passos. “Foi contratada a empresa para fazer os estudos e foi contratada a empresa para fazer o acompanhamento e fiscalização durante todo o período de obra”, avançou, dando conta de que as prospeções realizadas “constam do relatório, estando devidamente identificadas e reportadas à Direção Regional de Cultura do Centro, que avaliou e deu parecer favorável condicionado”.

