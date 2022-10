Agrupamento de Escolas recebe 35 bicicletas oferecidas pelo Município de Anadia

O Município de Anadia entregou, no passado dia 20 de outubro, 35 bicicletas de vários tamanhos, ao Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA), no âmbito do projeto “Anadia a Pedalar Sobre Rodas”.

O projeto tem como objetivo promover a aprendizagem de saber andar de bicicleta, segundo as normas de segurança rodoviária e a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis. O projeto envolve todos os alunos do AEA, dos 2 aos 16 anos, desde os jardins-de-infância até ao ensino secundário.

Pretende, assim, promover a prática do ciclismo de forma mais abrangente, nos diferentes aspetos em que poderá contribuir positivamente para o desenvolvimento harmonioso das comunidades escolares e, em particular, dos alunos, bem como beneficiar a saúde, reduzindo os riscos e as patologias associados à obesidade e ao sedentarismo, entre outras vantagens.

Na ocasião, o diretor do AEA, Aníbal Marques, deixou um agradecimento público às várias entidades, Município de Anadia, Juntas de Freguesia e Federação Portuguesa de Ciclismo, por terem aceite o desafio do Agrupamento para apoiarem este projeto.

Já o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, sublinhou que “faltava-nos este salto de termos também esta componente para os nossos jovens poderem aprender a andar de bicicleta”, afirmando que o Município de Anadia “não poderia ficar de fora deste importante projeto”.

Destacou as várias infra-estruturas desportivas onde se pratica a modalidade de ciclismo no concelho de Anadia, com ênfase para o Velódromo Nacional que, ao longo destes anos, tem visto “nascer” muitos campeões.

Jorge Sampaio deixou o desafio ao Agrupamento para que os alunos possam usufruir das estruturas desportivas de ciclismo existentes no concelho, nomeadamente o Velódromo Nacional e as pistas de BMX e XCO. “Era importante que os jovens tivessem também contacto com estas instalações, onde pudessem experienciar as modalidades aí praticadas”, adiantou.

O autarca destacou ainda o grande impacto que o setor das duas rodas tem tido, ao longo dos anos, na economia local, tanto na vertente industrial como desportiva, tendo referido que “Anadia é um dos Municipios onde se produzem mais bicicletas em Portugal”.

A Federação Portuguesa de Ciclismo também se associou a este projeto, tendo oferecido ao Agrupamento de Escolas de Anadia 20 bicicletas, como recompensa também pelo excelente trabalho que os alunos do curso de Desporto da Escola Secundária de Anadia realizaram no decorrer do Campeonato Europeu de Ciclismo como voluntários.

A sessão de entrega das bicicletas contou ainda com a presença dos vereadores da Câmara de Anadia, Jennifer Pereira e Lino Pintado, do representante do Ministério da Educação, Rui Fonseca, do presidente da União das Freguesias de Arcos e Mogofores, Fernando Fernandes, e dos presidentes da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, e da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, Joaquim Cerca.