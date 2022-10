Almoço Sénior em Vagos registou 620 presenças

Para além do “Almoço Sénior”, ao longo deste mês, irão decorrer outras atividades, nomeadamente visitas ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao Santuário de Fátima, e o visionamento de uma peça de teatro no Porto.

Arrancou, no dia 4 de outubro, mais uma edição do “Mês Sénior” com a habitual missa, seguida do almoço convívio, no Pavilhão Municipal de Vagos.

O evento teve um significado ainda maior este ano, já que, devido à pandemia, não se realizou em 2020 nem 2021, tendo-se registado a participação de 620 seniores.

Com o objetivo de dar a conhecer a gastronomia de Vagos, rica em iguarias ancestrais, a autarquia lançou o convite, em 2019, à participação anual, e à vez, de cada uma das três confrarias do concelho: Confraria dos “Sabores da Abóbora”, Confraria Gastronómica “As Sainhas” e Confraria “Sabores da Fava”. Este ano, o almoço sénior contou com a mostra gastronómica da Confraria “As Sainhas”, sendo possível degustar a tradicional Broa Mimosa e as deliciosas e estaladiças sainhas. Houve ainda uma pequena apresentação fotográfica, onde foi exibido o processo de confeção destas duas tão apreciadas iguarias.

Para além do “Almoço Sénior”, ao longo deste mês, irão decorrer outras atividades, nomeadamente uma visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, o visionamento da peça de teatro “Lar Doce Lar” no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e a tradicional visita ao Santuário de Fátima.

Inseridas na programação do Mês Sénior, a Câmara Municipal de Vagos organiza, ao longo do mês de outubro, diversas atividades. Estas iniciativas, que contam sempre com um elevado número de participantes, têm como objetivo proporcionar momentos de convívio e de lazer, fomentar uma vida mais ativa e participativa, levando à partilha de experiências e a um maior enriquecimento pessoal e coletivo.