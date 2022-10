Cantanhede tem 16 Eco-escolas

O Eco-escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido pela ABAE em Portugal desde 1996, e que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

No ano em que se assinalam 25 anos das Eco-escolas no país, o Dia Bandeiras Verdes Eco-escolas 2022, o maior encontro nacional na área da educação ambiental, decorreu no passado dia 12 de outubro, em Valongo, tendo ficado marcado pela entrega das Bandeiras Verdes a 16 estabelecimentos de ensino do concelho de Cantanhede.

Este número de distinções confirma, segundo nota do Município de Cantanhede, “a consolidação de um trabalho de continuidade, assim como o galardão Eco-Agrupamento que reconhece o esforço e o empenho dos agrupamentos de escolas Lima-de-Faria (Cantanhede) e Gândara-Mar (Tocha).”

Para além de representantes das Eco-escolas do concelho, e dos agrupamentos de escolas, como o diretor João Gomes, o Município fez-se representar pelo vice-presidente Pedro Cardoso, que tutela a pasta da Educação. De resto, também a Câmara Municipal de Cantanhede recebeu, novamente, o certificado “Município Parceiro Eco-escolas 2022”, como reconhecimento por ter colaborado na elaboração das candidaturas e no desenvolvimento das atividades de cada um dos estabelecimentos de ensino.

“As escolas desempenham um papel fundamental na educação ambiental e para a sustentabilidade, contribuindo este programa de forma decisiva para a literacia nesta área, para o exercício de uma cidadania ativa e a melhoria contínua do ambiente na escola e na comunidade”, refere Pedro Cardoso, adiantando que “pelo valor educativo deste programa e pela importância na formação e sensibilização para a preservação do ambiente e o desenvolvimento sustentável, este galardão simboliza o envolvimento e compromisso da comunidade escolar na sustentabilidade ambiental, e nesse sentido, o Município deve ser assumir-se como um parceiro privilegiado de todas essas escolas que são um exemplo a seguir”.

Pedro Cardoso congratulou-se com “o entusiasmo que as comunidades educativas do concelho revelam no desenvolvimento de projetos de cariz ambiental” e realçou que “todo este trabalho só é possível pelo empenho da direção das escolas, e daqueles que são o motor deste Programa, os professores coordenadores e educadores”.

Foram 16 os estabelecimentos do concelho de Cantanhede – de diversos graus de ensino – distinguidos este ano com a Bandeira Verde atribuída pela Secção Portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental (FEE) / Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do programa Eco-escolas: Escola EB 2,3/S João Garcia Bacelar; Escola EB Cantanhede – Sul; Escola EB Carlos de Oliveira; Escola EB/JI de Febres; Escola EB1 de Corticeiro de Cima; Escola EB1 de Covões; Escola EB1 Gesteira; Escola EB1 Sanguinheira; Escola EB1/JI de S. Caetano; Escola EB1/JI de Vilamar; Escola EB1/JI Tocha; Escola Secundária Lima-de-Faria; Escola Técnico Profissional de Cantanhede; Jardim de Infância da Sanguinheira; Jardim de Infância de Corticeiro de Cima; e Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Tocha.