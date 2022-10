Dois homens detidos por violência doméstica e posse ilegal de armas na Malaposta

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro, deteve um homem de 37 anos por violência doméstica e um homem de 63 anos por posse ilegal de armas, na Malaposta (concelho de Anadia), no passado dia 11, informaram as autoridades esta segunda-feira.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR realizaram diligências que “permitiram apurar que o agressor ameaçava e exercia violência psicológica contra a vítima, sua ex-companheira de 28 anos”, refere a Guarda em comunicado.

No decorrer da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção e três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo, que culminaram nas detenções do agressor e de um homem de 63 anos, que estava na posse de diversas armas sem registo ou qualquer tipo de documentação, assim como de armas proibidas.

Foi apreendida uma espingarda com mira telescópica, uma arma de caça, uma arma de ar comprimido, duas miras telescópicas, uma pistola de calibre 9mm, um revólver, um arco de flechas, 14 flechas, uma besta, uma máquina de carregamento de cartuchos, diversos cartuchos e munições de diferentes calibres, uma catana e um detetor de metais.

O detido por violência doméstica, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.

Por sua vez, o detido por posse ilegal de armas foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Judicial de Anadia.