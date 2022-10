Instituto Duarte de Lemos (Águeda) distinguido por 25 anos de serviço

O Instituto Duarte de Lemos nasceu em 1997, tendo os seus fundadores empreendido edificar uma nova escola no concelho de Águeda.

O Instituto Duarte de Lemos foi distinguido com o Galardão AEEP 2022, pelos seus 25 anos de serviço à Educação, em cerimónia organizada pela Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e que teve lugar a 12 de outubro, na Academia das Ciências de Lisboa.

O IDL esteve representado nesta cerimónia pelos fundadores do colégio, em 1997, José António Coelho e Maria de Lurdes Coelho, que desempenharam igualmente as funções de diretores pedagógicos, Jorge Almeida Castro e Cláudia Matos, atuais proprietários e administradores do IDL e pelo diretor pedagógico, António Pinho. Esteve igualmente presente João Coelho, membro da anterior administração e direção pedagógica.

