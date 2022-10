Municípios de Cantanhede e Santa Cruz (Cabo Verde) equacionam geminação

Esse desejo de reforçar laços de cooperação e de uma eventual geminação foi manifestado pelo presidente do Município de Santa Cruz (Cabo Verde), no encontro que teve com a presidente da Câmara de Cantanhede.

Os Municípios de Cantanhede e Santa Cruz (Cabo Verde) vão aprofundar a cooperação em diversos domínios, processo que se espera venha a culminar com a formalização de uma geminação entre as duas cidades. Esse desejo foi manifestado pelo presidente do Município de Santa Cruz (Cabo Verde), Carlos Alberto Silva, no encontro que teve no dia 11 de outubro, com Helena Teodósio, nos Paços do Concelho.

Recorde-se que já em agosto passado, a vice-presidente daquele Município da Ilha de Santiago visitara Cantanhede, para conhecer o trabalho efetuado pela autarquia em diversos domínios.

Acompanhada do vice-presidente Pedro Cardoso e dos vereadores Célia Simões e Adérito Machado, a presidente da autarquia cantanhedense reiterou a disponibilidade para uma cooperação com Santa Cruz, em diversos domínios, à semelhança do que já sucede com outros municípios dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

“Estamos sempre abertos à cooperação em diversas matérias. Santa Cruz terá certamente a aprender com Cantanhede e vice-versa”, destacou Helena Teodósio, lembrando que “os Municípios não se devem fechar em si próprios”.

Já Carlos Alberto Silva referiu, a propósito, que foi o entusiasmo da sua vice-presidente depois da visita a Cantanhede que o motivou a fazer o mesmo. O autarca cabo-verdiano visitou diversas instituições locais, como o Biocant, INOVA, Ecocentro Municipal, Canil Municipal e Sociedade Columbófila Cantanhedense, mostrando-se surpreendido com o que viu e com vontade de replicar esses bons exemplos no seu município.

“Cantanhede é um Município muito interessante, com gente disponível e com o qual queremos aprender boas práticas”, referiu Carlos Alberto Silva, que considera essencial aproveitar o know how em áreas como a cultura, desporto e economia.

O autarca cabo-verdiano deseja que “o laço de amizade entre os dois Municípios que, entretanto, nasceu, cresça e culmine com a geminação”.

Nesta receção ficou ainda acordada a troca de informações com vista ao estabelecimento de protocolos de cooperação em diversas áreas.