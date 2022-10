Anadia Futebol SAD – FC Porto para a Taça de Portugal joga-se mesmo em Anadia

O Anadia FC Futebol SAD, reuniu-se, na tarde de ontem, sábado, com a Federação Portuguesa de Futebol, FC Porto, Associação de Futebol de Aveiro, Câmara Municipal de Anadia, GNR e Bombeiros Voluntários de Anadia, Proteção Civil, entre outras entidades, para debater a possibilidade do jogo entre o Anadia FC e o FC Porto, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, se realizar, no próximo domingo, dia 16, às 20h45, no Estádio Municipal de Anadia, um sonho claro da SAD e também do próprio clube, sem esquecer o papel do Município de Anadia.

Escalpelizadas os prós e contras, a Federação Portuguesa de Futebol deu o seu aval que estão reunidas todas as condições para que a partida se realize mesmo em Anadia.

Uma vitória de quem lutou, mal foi conhecido o sorteio, para que o atual detentor do troféu jogasse em Anadia, o que acontecerá pela primeira vez na história dos dois clubes.

A lotação permitida é de 6 mil lugares.

Entretanto, em jogo da 5.ª jornada da Liga 3 – Série A, o Anadia recebeu e venceu o Canelas, por 1-0. O golo foi apontado por Fausto Lourenço, no período de descontos para o intervalo.