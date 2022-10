Oiã Sunset alia cultura aos produtos regionais

Espumantes, gastronomia e música é o que promete este evento, no próximo saábdo, organizado pela Junta de Oiã.

Oliveira do Bairro

O próximo sábado, 15 de outubro, é dia de Oiã Sunset. Espumantes, gastronomia e música é o que promete este evento, organizado pela Junta de Freguesia de Oiã, contando como parceiros, com o Município de Oliveira do Bairro, a associação Rota da Bairrada, a Confraria dos Enófilos da Bairrada e a Comissão Vitivinícola da Bairrada.

O Oiã Sunset começa às 17h e prolonga-se até à 1h, no Terraço da Junta de Freguesia.

O evento, que integrará uma mostra de produtos regionais, dará enfoque aos espumantes Bairrada e, particularmente para os que são produzidos no concelho com denominação de origem Bairrada, num total de 15 produtores da região.

Aos néctares bairradinos juntar-se-ão o leitão e os rojões, entre outros, para que os visitantes possam ter uma mostra de sabores completa.

Integram a iniciativa espaços de animação cultural, com DJ´s e apontamentos culturais, com poesia e música, para além da presença de um balão de ar quente e espaço para crianças.

O evento será ainda aproveitado para a entrega de prémios do Concurso “Melhores Vinhos da Bairrada – Colheita 2021” da Confraria dos Enófilos da Bairrada.

A entrada para o Oiã Sunset terá um custo de 5 euros, sendo que 1 euro de cada uma das entradas será destinado à Associação Desapego Amigo.