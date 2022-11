Piloto João Rolo completou terceiro assalto ao África Eco Race

O piloto levou este ano na bagagem, como patrocinador, o nome do Jornal da Bairrada, neste enorme desafio do todo o terreno mundial.

Chegou este domingo ao Lago Rosa, em Dakar, o piloto de Anadia João Rolo, que carimbou a sua terceira participação no África Eco Race, prova que voltou aos exigentes desertos africanos e que ligou Mónaco a Dakar.

O piloto levou este ano na bagagem, como patrocinador, o nome do Jornal da Bairrada, neste enorme desafio do todo o terreno mundial.

Na pele de embaixador da região, e com o Jornal da Bairrada “tatuado” na sua moto, João Rolo chegou com emoção ao final desta aventura, dedicando este feito ao colega e compatriota piloto Armindo Neves que não resistiu a um acidente nesta edição, perdendo a vida na segunda etapa desta emblemática prova mundial de todo-o-terreno.

João Rolo, logo depois da chegada ao mítico Lago Rosa disse ao JB que se sentia “tranquilo e muito feliz” por ter conseguido este objetivo.

“A prova foi dura. Sabíamos que ia ser assim, mas esta felicidade que se sente no final é única”, confessa o piloto. “Levo daqui mais uam série de memórias, como se fosse a primeira vez… é essa a riqueza que nos oferece este desafio”, concluiu.

João Rolo voltou ao deserto, com 58 anos de idade, somando participações no mundo da competição ao longo dos últimos 40 anos em provas ligadas ao desporto motorizado e BTT.

O primeiro troféu foi conquistado em 1985, com a vitória na classe 50cc da prova de resistência “4 Horas de Coimbra”. O piloto anadiense somou troféus ao longo da sua carreira, onde se destaca a presença em importantes raids e rallyes nacionais e internacionais.

Como curiosidade, João Rolo esteve inscrito em 2008 para o 30.º Lisboa Dakar – Euromilhões, em janeiro daquele ano, mas a prova foi anulada por decisão da organização, por não estarem reunidas as condições de segurança, nomeadamente na Mauritânia, depois de no mês anterior terem ali sido assassinados quatro turistas franceses, num ataque atribuído ao Braço da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.