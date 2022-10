Requalificação da Rua dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede vai avançar

A Câmara Municipal de Cantanhede consignou no passado dia 14 de outubro, a obra de requalificação da Rua dos Bombeiros Voluntários, uma das principais vias de acesso ao centro da cidade.

O auto de consignação foi assinado pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e pelo representante da Edibarra, empresa responsável pelos trabalhos, numa sessão que contou ainda com a presença do presidente da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Nuno Caldeira.

A empreitada, orçada em 459.616 euros, é comparticipada a 85% por fundos comunitários e tem um prazo de execução de nove meses.

O projeto de arquitetura prevê a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística desta que é uma via estruturante para as dinâmicas de mobilidade de e para o centro urbano. Como salientou a presidente da autarquia, “trata-se de uma ambição antiga da Câmara Municipal” e tem como objetivo “valorizar significativamente a envolvente de uma das ruas com maior movimento e tráfego automóvel, logo com necessidades acrescidas”.

O espaço de intervenção proposto inclui parte da Rua dos Bombeiros Voluntários, desde o cruzamento que apoia o acesso ao mercado municipal e o edifício da atual Loja do Cidadão até à rotunda mais a nascente, que liga a Estrada Nacional 234, na envolvente do cemitério. No entanto, o troço que consta da candidatura e integra a ARU – Área de Reabilitação Urbana, terminará na rotunda construída recentemente, que acede ao recinto da feira quinzenal no sentido norte e cujo seguimento orientado a sul liga ao atual quartel de bombeiros e ao centro escolar.

O projeto de arquitetura, da responsabilidade da Divisão de Estudos e Projetos da Câmara Municipal, assenta em três premissas: por um lado requalificar os espaços de usufruição pública em particular os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; promover a melhoria geral da mobilidade, com uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; e potenciar a melhoria das acessibilidades aos cidadãos de mobilidade condicionada.