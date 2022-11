Anadia mostra talento das associações culturais em Gala de Natal

O espetáculo “Anadia, Contos de Natal” realiza-se no próximo dia 3 de dezembro, a partir das 21h, no Pavilhão de Desportos, em Anadia.

Organizada pela Câmara Municipal de Anadia, esta iniciativa irá juntar nove associações culturais do concelho, contando também com a participação da Tuna da Universidade Sénior da Curia e do recitador José Bigorna.

O programa inclui momentos de música, dança, teatro, artes plásticas e poesia, que irão ocupar quatro palcos. A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete gratuito que pode ser levantado num dos seguintes locais: Cineteatro Anadia, Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal, Museu do Vinho Bairrada, Posto de Turismo da Curia e Velódromo Nacional.

Segundo Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, “a Gala ‘Anadia, Contos de Natal’, espetáculo invulgar e extraordinário que dará a conhecer talentos anadienses, visa transmitir uma mensagem positiva, de partilha e união, valores importantes que, em época natalícia, assumem maior destaque”.

Este projeto resulta de um desafio lançado pelo Município de Anadia às associações culturais do concelho, que “assumem um papel importante na comunidade onde estão inseridas”, e que “muito se têm empenhado em recuperar o seu normal funcionamento, alterado forçosamente, devido à pandemia de Covid-19”.

A Gala de Natal contará com a participação do Club de Ancas (Músicas Sem Idade, Rob’s Angels e Escola de Dança), da Associação Cultural e Recreativa da Cerca – S. Pedro (InCantus – Tocares e Cantares de Avelãs de Cima), do Grupo Artístico e Cultural Os Rouxinóis, do Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina, do Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro – GFC Associação, da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro (Rancho Folclórico e Grupo de Bombos Bate Forte), da Orquestra Desigual da Bairrada, do Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena (Poutena Dance Academy) e da ADABEM – Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores (Artz Dance e Grupo de Cantares).