Anadia oficializa geminação com Maysan

Esta é a primeira geminação do Município de Anadia com uma entidade do continente asiático. Recorde-se que Anadia tem geminações com Municípios de Cabo Verde, Letónia e França.

O protocolo de geminação do Município de Anadia com a Província de Maysan (República do Iraque) foi formalizado no passado dia 24 de outubro, pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, e pelo Governador da Província de Maysan, Ali Daway Lazim Al-Farttoosi.

A cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Anadia, contou ainda com a presença do embaixador do Iraque em Portugal, dos vereadores do executivo anadiense, do presidente da Assembleia Municipal, de presidentes de Junta de Freguesia, bem como de uma comitiva iraquiana, constituída por representantes de várias entidades e organismos.

A geminação tem por objetivo o intercâmbio de conhecimentos, assim como a troca de experiências e de ações de formação em diversas áreas, nomeadamente nos campos da Saúde, Ciência e Educação, Desporto, Cultura e Turismo, Infraestruturas, Prestação de Serviços e Área Económica.

O Governador da Província de Maysan, Ali Daway Lazim Al-Farttoosi, considerou que, com a assinatura deste protocolo, foi dado “um primeiro passo” para um processo de maior estreitamento de relações entre Anadia e Maysan nos mais diversos níveis. Aquele governante iraquiano está confiante de que esta geminação “será bastante frutífera” para as duas partes.

Já a presidente do município anadiense sublinhou que “este acordo traduz um voto de confiança e de compromisso na cooperação a estabelecer entre os dois territórios”.

“Respeitando as diferenças que nos separam haverá, por certo, um caminho a fazer, para em conjunto podermos contribuir para acrescentar conhecimento, partilhar experiências e promover os territórios para os quais queremos um futuro mais próspero e mais sustentável”, afirmou a autarca anadiense.

Nesta visita, a comitiva iraquiana teve a oportunidade de visitar e estabelecer contactos com estabelecimentos de ensino, com o tecido empresarial do concelho, bem como com algumas unidades de saúde.