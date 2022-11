Animação no Mercado Municipal de Cantanhede promove consumo de produtos locais

No Mercado Municipal de Cantanhede cumpriu-se na manhã deste sábado mais uma etapa da Rota dos Mercados, projeto que incide na dinamização do comércio de produtos locais, através de ações vocacionadas para assinalar as vantagens e os benefícios de se consumir o que é produzido localmente.

Tratou-se de uma iniciativa conjunta do Município de Cantanhede e da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, no âmbito da Região Europeia de Gastronomia 2021-2022, tendo como objetivo estimular a adoção de hábitos de consumo que contribuam para a sustentabilidade das atividades do setor primário e fomentar a preservação dos sabores da cozinha tradicional, a partir da utilização do que é cultivado em pequenas explorações agrícolas da região.

Foi isso mesmo que fez no Mercado Municipal de Cantanhede a Chef Inês Branco, jovem do concelho de Cantanhede que foi eleita Young Chef da Região de Coimbra para concorrer ao European Young Chef Award, promovido pelo Internacional Institute of Gastronomy, Art and Tourism.

Perante uma assistência curiosa e atenta, a Chef Inês Branco realizou uma sessão de showcooking em que explicou detalhadamente os passos de duas das suas receitas, em cuja confeção contou com a colaboração de alunos dos cursos de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar da Escola Técnico-Profissional de Cantanhede, que mais uma vez aceitou ser parceira da Câmara Municipal na organização deste evento que contou ainda com o apoio dos Serviços Sociais da autarquia, nomeadamente em termos logísticos e cedência de material.

Igualmente parceiros da autarquia foram a Adega Cooperativa de Cantanhede, a Quinta de Baixo, a Quinta do Pingão, a Alfora Vinhos, a Avelino Reis dos Santos, a Quinta Vale d’Igreja, a Adega Silva Salgado e Idálio Estanislau, empresas que ofereceram os vinhos servidos na degustação, contribuindo assim também para assinalar o Dia Mundial do Enoturismo. A celebração desta efeméride foi incluída na etapa da “Rota dos Mercados” em Cantanhede, cujo programa incluiu a exposição de fotografia intitulada “Tanoaria – Uma Arte em Extinção”, da autoria de Ana Cristina Silva, e animação musical a cargo de Nadine e Zé Loureiro (Palhoça).

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, agradeceu “a todas as pessoas, empresas e entidades envolvidas nesta ação destinada a dinamizar o Mercado de Cantanhede e estimular o consumo dos produtos locais de qualidade que aqui podem ser encontrados. Ao fazê-lo estamos a defender o que é nosso e a valorizar o que de melhor existe no concelho, os vinhos, os legumes, a fruta, os doces e o mel, entre tantos outros produtos que podem ser adquiridos nos mercados do concelho”, sublinhou a autarca.

Acompanhada do vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, e dos vereadores Adérito Machado e Célia Simões, Helena Teodósio referiu-se ainda ao “alcance desta ação conjunta do Município de Cantanhede e da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, nomeadamente na consolidação de circuitos comerciais tão curtos quanto possível para os produtos locais, o que de resto a Câmara Municipal tem vindo a promover desde há muito tempo com a plataforma “Da Terra à Mesa”, e saudou “outras iniciativas que estão a ser desencadeadas no âmbito do projeto Rota dos Mercados, como a edição de um roteiro onde constam os mercados do território da CIM, incluindo todos os do concelho de Cantanhede”.