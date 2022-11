Bicicleta dos Sorrisos entre os melhores nas boas práticas de envelhecimento ativo

Projeto do vaguense Fernando Batista está entre os 11 finalistas do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro.

A Bicicleta dos Sorrissos, da Mais Feliz Associação, liderada pelo vaguense Fernando Batista, está nos 11 projetos finalistas da edição de 2022 do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em colaboração com os consórcios Ageing@Coimbra e AgeINfuture.

Na região de Aveiro, estão também outros projetos finalistas da Universidade de Aveiro e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

Foram admitidas a concurso 130 candidaturas, que traduzem uma grande diversidade institucional, temática e geográfica, sendo 13 da categoria Conhecimento+, 32 da categoria Saúde+ e 85 da categoria Vida+. As candidaturas apresentadas foram promovidas por 113 entidade provenientes de 58 municípios.

Os vencedores serão revelados no 9º Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro, que decorrerá no dia 6 de dezembro de 2022, em Coimbra. Com esta atividade, a CCDRC, no contexto dos seus objetivos de desenvolvimento regional e valorização das dinâmicas territoriais, visa “potenciar o reconhecimento e a divulgação dos projetos e iniciativas que promovem o envelhecimento ativo e saudável na região Centro”.

Na edição atual, uma das inovações introduzidas ao Prémio foi a divisão da categoria Vida+ em duas subcategorias: Participação e Aprendizagem. Entendeu-se, assim valorizar o aspeto da aprendizagem na população mais velha, contribuindo também dessa forma para combater o estigma do idadismo.

As 11 boas práticas finalistas nas três categorias são:

Categoria Conhecimento+

Digital Travel for Senior Citizens: 360° Virtual Tourism (Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte, DigiMedia);

Laboratório do Envelhecimento (Maior Idade – município de Ílhavo);

Plataforma digital de aconselhamento personalizado de atividade física em pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) (Instituto Politécnico de Leiria e Universidade de Aveiro).

Categoria Saúde+

Comissão de Proteção do Idoso em Risco (município de Vila de Rei);

Mais Alternativas Sénior (Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz);

Unidade de Osteoporose do Centro Hospitalar Baixo Vouga (Centro Hospitalar Baixo Vouga).

Categoria Vida+