Um homem com 88 anos morreu esta tarde, em Enxofães, Cantanhede, quando o veículo motorizado que conduzia colidiu com uma viatura ligeira. A hora do alerta foi às 14h08.

A vítima não resistiu aos ferimentos e, de acordo com fonte dos bombeiros, o óbito foi declarado no local.

O acidente ocorreu junto ao restaurante A Petisqueira. No local estiveram oito bombeiros, apoiados por quatro viaturas.

A estrada chegou a estar cortada nos dois sentidos.