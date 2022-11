Centro de Recolha Animal de Anadia vai ser ampliado

Página do facebook do CROAC indica animais disponíveis para adoção.

Inaugurado em março deste ano, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Anadia, localizado na Zona Industrial de Alféloas, vai ser ampliado.

A informação foi dada pela edil anadiense, Teresa Cardoso, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 27 de outubro, na sequência de questões colocadas pelo vereador do PS, André Henriques, relativamente à taxa de ocupação e atividade deste equipamento.

Admitindo que o Centro de Recolha tem uma elevada taxa de ocupação, “para não dizer sobrelotado”, e tendo em conta que as boxes existentes nas Oficinas Municipais também se encontram preenchidas, a presidente avançou que a câmara está já a trabalhar na consulta e orçamentação para a ampliação daquele espaço “por forma a criar mais uma bateria de boxes para a recolha de cães e gatos”.

“Achamos que as boxes são grandes mas elas ficam limitadas a um determinado número de animais, em função das suas características, dimensão e até feitio”, acrescentou, sublinhando o trabalho que já está a ser feito pela autarquia no que toca a processo de adoção, depois do vereador socialista ter criticado o facto da câmara não estar a aproveitar as suas redes sociais para divulgar os animais que estão para adoção.

A presidente deu ainda a indicação que o CROAC tem a sua própria página de facebook, onde vai colocando fotos dos animais disponíveis para adoção.