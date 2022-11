Ciclo de workshops do Turismo Centro de Portugal começa em Vagos

O Espaço Museológico da Praia da Vagueira (Vagos) será palco, no próximo dia 7 de novembro, do primeiro de um ciclo de workshops promovido pelo Turismo do Centro de Portugal, no âmbito do projeto “Work From Centro de Portugal” (https://workfrom.turismodocentro.pt/ ) dirigidos a municípios, alojamentos e espaços de cowork.

Durante as próximas semanas irá ser realizado um workshop por cada uma das oito comunidades intermunicipais, sendo que o primeiro será realizado na Região de Aveiro, nomeadamente no Espaço Museológico da Praia da Vagueira, com início às 10h.

Estes workshops pretendem dar uma resposta de estruturação de produto e comunicação neste segmento emergente do centro de Portugal, enquanto destino para visitar e trabalhar para todas as pessoas, famílias, equipas e nómadas digitais que pretendam trabalhar à distância.

No que ao projeto diz respeito, no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento turístico que integra a estruturação de produtos turísticos que atendam às novas tendências, a Turismo do Centro de Portugal está a desenvolver o projeto “Work From Centro de Portugal”.

Este projeto é uma viagem pelo território, pelas histórias daqueles que vivem e trabalham no Centro. Vemos rostos de quem se move em sectores tão diferentes como a cultura, o desporto, a tecnologia, as artes e ofícios tradicionais. A plataforma também disponibiliza um diretório de espaços direcionados para trabalhadores remotos e empreendedores.

Para além da Região de Aveiro, este ciclo de workshops abrangerá a CIM Região de Coimbra e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no dia 8 de novembro; a Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela, no dia 9; a Comunidade Intermunicipal do Oeste no dia 14; a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, no dia 15; a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa no dia 17 e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no dia 18.