Comédia “Boeing Boeing” no Cineteatro Anadia

O Cineteatro Anadia vai acolher a comédia “Boeing Boeing”, no próximo dia 26 de novembro, pelas 21h. Um espetáculo que conta com um lote extraordinário de atores, António Camelier, Marta Gil, António Machado, Teresa Guilherme, Liliana Santos e Carolina Puntel, encenada por Sofia de Portugal.

Uma hilariante comédia de enganos sobre a trajetória de um Casanova, Bernardo, um arquiteto que está noivo de três mulheres, Janete, Julietta e Judite, três hospedeiras de bordo de diferentes países com quem vive, sem que saibam a existência uma das outras.

Berta, a fiel empregada doméstica de Bernardo, é cúmplice neste jogo amoroso, trocando as fotografias, roupas de cama e ementas para que nenhuma das noivas desconfie da presença de outras mulheres.

Até que um dia os seus amores vão chegar à sua casa ao mesmo tempo. Dada a azáfama vivida na casa de Bernardo, Berta está à beira de um ataque de nervos. Um amigo de longa data do arquiteto, Roberto Seguro, veio visitá-lo e vê-se apanhado na maior trama amorosa que alguma vez viu e que terá um fim inesperado, onde tudo pode acontecer.

“Boeing Boeing” é considerada uma das melhores comédias de todos os tempos, registado no Guinness World Records como o texto francês mais representado em todo o mundo.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Cineteatro Anadia (sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00), nos postos BOL (Worten e FNAC) e em www.bol.pt. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50% na compra do bilhete.