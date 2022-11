Ecopista do Vouga já liga os concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha

Este percurso pedestre e ciclável liga agora os lugares de Foz, no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga, e Sernada do Vouga, no concelho de Águeda.

Ficou concluída no passado sábado a Ecopista do Vouga, com a abertura do troço entre Águeda e Albergaria-a-Velha.

Este percurso pedestre e ciclável que aproveita a parte desativada da Linha do Vouga, inaugurou este novo troço entre os lugares de Foz, no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga, e Sernada do Vouga, no concelho de Águeda.

Esta obra, executada pelo Município de Águeda nos territórios dos concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha, resultou de um investimento de 229 133,50 euros (já com IVA) e foi cofinanciada pelo Turismo de Portugal, I.P., através do Programa Valorizar, Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior em 105 957,83 euros.

A valorização deste território, “desta paisagem maravilhosa, ladeada pela Nacional 16”, é precisamente o grande objetivo desta intervenção, salientou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

“Este é mais um dia feliz para a nossa região”, disse o autarca, na inauguração deste equipamento, que aproveita parte do espaço canal da antiga linha férrea do Vouga, ligando Sernada do Vouga à pista já construída em Sever do Vouga, num total de 4,6 quilómetros.

“Sendo um profundo defensor e apaixonado pela ferrovia, gostaria de ver a linha ocupada pelos comboios, mas que depois de terem levantado os carris, há já umas décadas, esta é a melhor utilização possível”, disse Jorge Almeida, referindo-se a esta obra que permite a fruição, em lazer ou desporto, de parte do espaço canal dedicado à linha férrea, substituído por uma via ciclável que, no sábado, foi percorrida pela primeira vez pelos vários autarcas presentes no ato inaugural.

Integra um projeto mais alargado da Grande Rota da Região de Aveiro, no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). A partir da Ecopista do Vouga e depois da obra que se perspetiva executar pelos municípios de Dão-Lafões, “vamos ficar com mais de 100 quilómetros de ininterruptos de ecopista, criando um corredor ciclável de âmbito regional”, frisou o presidente da Câmara de Águeda.

Presentes na inauguração, António Loureiro e Pedro Amadeu Lobo, presidentes das câmaras municipais de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga respetivamente, salientaram precisamente as relações de cooperação e boa-vizinhança entre os municípios, de que a construção da pista ciclável é apenas um exemplo. Uma obra que consideram que “valoriza este nosso território”, respeitando a natureza e dinamizando toda uma região, dos pontos de vista turístico, desportivo e económico.,

A este propósito, os autarcas dos três municípios manifestaram o empenho na valorização e dinamização da Estrada Nacional 16, “uma das mais bonitas do país” e que acompanha a Ecopista agora inaugurada.

Ribau Esteves, presidente da CIRA, salientou, na inauguração da Ecopista do Vouga, que esta obra representa “a capacidade de somar, a união e cooperação” que possibilita “realizar coisas que interessam ao território”. Com estas intervenções “estamos a aumentar a atratividade do nosso território”, dando o “nosso contributo para o presente e futuro”.

A região de Aveiro é, lembra, cada vez mais procurada por turistas “com grande exigência e capacidade financeira”, que valorizam “territórios com valores de natureza” como o da Região de Aveiro, pelo que “esta forma de cooperação torna-nos mais capazes e atrativos”.

De destacar a presença do vencedor da Volta a Portugal em Bicicleta, Mauricio Moreira, acompanhado por outros atletas da equipa profissional de ciclismo sediada em Águeda, Glassdrive/Q8/Anicolor, que fizeram este percurso ciclável entre Sernada e Sever do Vouga.