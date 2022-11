Esterilização de animais de companhia apoiada pela Câmara Municipal de Vagos

A Câmara Municipal de Vagos aprovou o programa extraordinário de apoio à esterilização de animais de companhia (cães e gatos) que vai decorrer até ao dia 31 de dezembro.

Assim, os munícipes do concelho (detentores individuais ou associações), podem apresentar a candidatura até ao dia 17 de dezembro.

O programa, refere nota da autarquia, “insere-se na estratégia municipal de política de bem-estar animal e controlo da população errante”.

São reembolsáveis 72 euros para esterilização de cadelas; 40 euros para esterilização de cães; 46 euros para esterilização de gatas; e 20 euros para esterilização de gatos.

Uma nota ainda para o facto do programa, no seguimento do que já tem vindo a ser feito pelo Gabinete Veterinário Municipal existe, contemplar a possibilidade de candidaturas para comparticipação total da esterilização de animais de companhia por parte de agregados familiares com comprovada carência económica, reconhecida pela junta de freguesia da área de residência.

Os interessados devem submeter a sua candidatura através do email helena.sousa@cm-vagos.pt ou, presencialmente, na Câmara Municipal de Vagos, junto do Balcão de Atendimento do Cidadão fazendo-se acompanhar da documentação necessária para tal. Estas e mais informações podem ser consultadas na página www.cm-vagos.pt