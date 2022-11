Grandes provas desportivas de regresso ao Velódromo de Sangalhos

No próximo sábado, dia 12 de novembro, o CAR recebe a Taça de Portugal de Ginástica Artística, onde estará presente o Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro.

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, vai ser palco, até ao final do ano, de várias provas nas modalidades de Ginástica e Ciclismo de Pista.

A primeira competição tem já lugar este sábado, dia 12 de novembro. O CAR recebe a Taça de Portugal de Ginástica Artística, masculinos e femininos. As provas decorrem às 14h30 (Taça de Portugal Jovem) e às 18h (Taça de Portugal), numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio do Município de Anadia.

O Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro estará presente nesta prova, juntamente com o Clube de Ginástica de Almada, Clube de Ginástica de Guimarães, Clube de Ginástica de Torres Novas, Escola de Ginástica de Gaia, Ginásio Clube Português, Lisboa Ginásio Clube, Sport Club do Porto e Villa Desportiva do Ave.

No fim de semana seguinte, 19 e 20 de novembro, o CAR de Anadia será palco do Campeonato Nacional de Conjuntos em Ginástica Artística.

O mês de dezembro é dedicado, essencialmente ao ciclismo de Pista. Assim, nos dias 10 e 11, vai decorrer a prova da Taça de Portugal nas diferentes disciplinas. No fim de semana seguinte, têm lugar dois troféus internacionais de Pista, o Bento Pessoa (dia 17) e o Alves Barbosa (18).

De referir ainda que no próximo ano, 2023, o Velódromo Nacional vai receber novamente o Campeonato Europeu de Ciclismo de Pista em Juniores e Sub 23. O evento internacional terá lugar, entre 11 e 16 de julho.

Por sua vez, a Pista Olímpica de BMX, adjacente ao Velódromo Nacional, será palco, a 2 e 3 de setembro de 2023, das rondas finais da Taça da Europa.