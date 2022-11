O Município de Anadia vai avançar com a construção de 16 fogos (apartamentos) numa zona da Quinta do Rangel, em Ancas, local onde já existe um loteamento para a construção de vivendas unifamiliares.

A revelação foi feita na última reunião do executivo, depois do tema da habitação ter sido abordado em duas intervenções, uma por parte de Mário Rui Cosme, da Iniciativa Liberal Anadia (no período aberto ao público), e outra pelo vereador do PSD, João Nogueira de Almeida.

O primeiro questionou a edil Teresa Cardoso sobre este ponto do programa do MIAP, que tinha a habitação como “objeto de especial atenção” e o segundo exemplificando com o caso do município vizinho de Águeda, que acaba de aprovar a Estratégia Local de Habitação (ELH) com montantes muito elevados, quis saber qual o montante que o executivo pretende alocar a este programa no próximo ano e quais as medidas em execução ou pensadas para a ELH.

Na ocasião, Teresa Cardoso anunciou que durante este mês passará pela reunião do executivo a aprovação do projeto, caderno de encargos e concurso para o lançamento da primeira fase para a construção de 16 fogos, na Quinta do Rangel, no âmbito da ELH de Anadia que também tem já financiamento garantido, revelando, por isso, ter já a garantia do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana de que o processo de Anadia faz parte de um pacote de projetos a aprovar, por forma a que, até ao final do mês de novembro, possa ser assinado o contrato de financiamento.

“Com esta garantia de financiamento para esta primeira fase, estamos já a preparar o projeto para a construção dos restantes fogos”, acrescentou. O ELH de Anadia prevê a construção de três dezenas de fogos, com base num diagnóstico realizado no concelho.