Notas de emoção na pauta dos 106 anos da Banda da Mamarrosa

Foram recheados de emoção os vários momentos que celebraram o 106.º aniversário da Banda Filarmónica da Mamarrosa e o 44.º aniversário da Associação Beneficente Cultura e Recreio, no passado domingo. Fazendo jus ao momento festivo, maestro e executantes mostraram uma qualidade rejuvenescida, que, por várias vezes, levou o público a aplaudir de pé, nos dois concertos durante o almoço comemorativo, que ao longo do dia trouxe mesmo notas de grande emoção à efeméride.

O desfile, a missa de sufrágio e a tradicional romaria aos cemitérios, foram só o ponto de partida para mostrar a vitalidade da Banda num dia tão especial.

Em torno de um número tão expressivo como estes 106 anos, a família da mais antiga coletividade em funções no concelho, esteve presente para apoiar este importante baluarte que leva longe o nome da terra e do concelho, mais ainda agora quando a pandemia e outras “doenças” que afetaram a banda parecem estar sanadas, graças à “vacina” do rejuvenescimento, do empenho e entrega, quer da direção, quer dos músicos e do maestro Abílio Liberal.

