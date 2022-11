Percurso do Ameal, em Águeda, inaugurado com caminhada contra a poliomielite

O Percurso do Ameal, uma intervenção feita pelo Município de Águeda num total de 10 km, foi inaugurado no domingo, dia 6, com uma caminhada solidária contra a poliomielite, numa ação realizada em parceria com o Rotary Club de Águeda. A iniciativa juntou dezenas de participantes, assinalando, ao mesmo tempo, o Dia Mundial de Combate à Poliomielite (24 de outubro) e os 30 anos sem Pólio.

Apesar de, após um programa de vacinação, já não haver poliomielite em Portugal, ainda há pessoas a sofrer das suas graves consequências. Por outro lado, o Rotary de Águeda nota uma falta de conhecimento da comunidade sobre esta doença infeciosa viral, cujo combate regrediu durante a pandemia.

Antes da caminhada, o presidente do PolioPlus do Distrito 1970, José Cruz, referiu que é bom existirem estas iniciativas para alertar que a erradicação da Poliomielite no mundo é um desafio internacional. Continua a ser uma doença causadora de paralisia infantil pelo menos em dois países, Afeganistão e Paquistão, para os quais Rotary International mobiliza membros e comunidades na vacinação.

Intervenção incluiu reabilitação das margens ribeirinhas

Quanto ao percurso agora inaugurado, trata-se de um percurso pedestre circular, na zona da Várzea de Águeda, que inclui alguns passadiços, ligando as duas margens da Ribeira do Ameal. Para além disso, a intervenção incluiu a reabilitação das margens ribeirinhas, como tem sido feito pelo Município de Águeda por todo o concelho.

O Município, com mais de 1.500 km de linhas de água, tem desenvolvido por todo o concelho ações de requalificação destas zonas com recurso a soluções de base natural e para as quais tem conseguido apoio financeiro europeu. Esta em concreto da Ribeira do Ameal, em conjunto com a uma intervenção realizada na Ribeira da Aguieira e Rio Marnel, contou com financiamento do Fundo Ambiental de cerca de 100 mil euros.

O presidente da câmara, Jorge Almeida, avançou que este percurso “é o prenúncio do que poderá vir a ser o parque natural urbano de Águeda, um espaço de lazer e que demonstrará um respeito muito grande pela natureza e pela sustentabilidade ambiental”. Um projeto que será apresentado em breve.