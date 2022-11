Vaguense concorre a Miss Queen Portugal

Natural de Calvão, Silvia Oliveira vai voltar a pisar a passerelle, desta feita no Centro Cultural de Viana do Castelo, com mais 24 concorrentes, onde decorre este sábado a gala final do concurso de beleza Miss Queen Portugal.

A jovem vaguense, que em agosto passado conquistou o título de Miss Popular Aveiro, desfilando com “vestido curto, vestido de gala e roupa casual chic”, é agora a representante da Beira Litoral 2022 no certame de beleza, por ter sido a “terceira mais votada pelo público, a nível nacional”.

De referir que na semana passada, Silvia Oliveira, que em declaração ao quinzenário O Ponto diz “estar a viver a aventura da sua vida”, foi recebida pelo presidente da Câmara de Vagos, com quem teve o prazer de conversar, e dar conta da sua prestação no concurso nacional.

Grata pela “disponibilidade, amabilidade e apoio”, que se prontificaram dar, deixou nas redes sociais um agradecimento especial a Silvério Regalado, mostrando que “será com orgulho que irei representar o nosso município”.

Eduardo Jaques/Colaborador