Anadia: Projeto de cinema amador “ArtComVida” é inspirador para o país

O projeto “ArtComvida – Mostra de Cinema Amador”, promovido pelo Município de Anadia, através do Serviço de Ação Social, foi incluído no Portefólio de Práticas Inspiradoras do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa.

A inclusão destas práticas inspiradoras no Portefólio nacional tem como objetivo georreferenciá-las e aprofundá-las para que possam servir de inspiração ao desenvolvimento futuro da Rede Social. De referir que o ISCSP da Universidade de Lisboa, no âmbito do processo de contratação pelo Instituto da Segurança Social, encontra-se a realizar a Avaliação do Programa Rede Social a nível nacional.

O “ArtcomVida” é um projeto de curtas-metragens realizadas e protagonizadas pelos seniores das Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Anadia. A atividade tem vindo a contribuir para uma visão mais positiva de grupos sociais vulneráveis do concelho, nomeadamente, os idosos e as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, na medida em que tem valorizado aspetos como o potencial de aprendizagem, a sabedoria, a satisfação com a vida, e a felicidade do público alvo.

Os objetivos desta prática passam por incentivar a produção de curtas-metragens enquanto meio de expressão, socialização e comunicação que promove o bem-estar social. Evidenciar os benefícios da arte para a qualidade de vida, despertar novos talentos e papéis sociais, promover a inclusão social através das tecnologias audiovisuais e a valorização social através do reconhecimento, pela comunidade, do trabalho apresentado, potenciar trocas de experiências e conhecimentos entre participantes e as diversas Instituições, assim como promover momentos de diversão e convívio são outros dos objetivos presentes neste projeto.

O projeto conta com três edições realizadas referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo sido interrompido devido à pandemia da Covid-19.