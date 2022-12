Biblioteca Municipal de Anadia mostra “Viagens Internas” da APPACDM

A Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Anadia vai ter patente ao público a exposição de pintura “Viagens Internas” da autoria do grupo de “Oficina de Artes Plásticas” da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – de Anadia. A mostra poderá ser visitada entre 3 e 31 de dezembro. A sessão de inauguração tem lugar este sábado, pelas 15h.

Os 20 trabalhos expostos encontram-se para venda. Os valores auferidos nesta iniciativa revertem a favor da APPACDM de Anadia. A exposição está integrada nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência que se comemora a 3 de dezembro e que tem como objetivo promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, na sociedade e a sua participação nos vários domínios social, cultural, económico e político.

De salientar ainda que a “Oficina de Artes Plásticas” é uma atividade desenvolvida no CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da delegação de Anadia da APPACDM. É um espaço do fazer, do exprimir e do refletir o eu e os outros, permitindo o desenvolvimento de competências que favorecem o crescimento individual, a inclusão e a igualdade de oportunidades.

A expressão plástica resulta da capacidade cognitiva e criativa possibilitando ao indivíduo imaginar e projetar o que sente de uma forma livre e instintiva. Surge enquanto forma de estimulação sensorial e como meio de exteriorizar e comunicar, manipulando os diferentes materiais e utensílios/ferramentas de forma criativa.