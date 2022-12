Bombeiros de Oliveira do Bairro inauguram ginásio e espaço para nova camarata

Obras de 100 mil euros contaram com um apoio de 60% da Câmara de Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) deu a conhecer esta quarta-feira, dia 28 de dezembro, o ginásio do corpo ativo e o espaço reservado para uma nova camarata para dar resposta ao contínuo crescimento do contigente feminino na corporação.

As obras, num valor estimado de cerca de 100 mil euros, contaram com um apoio de 60 mil euros da Câmara de Oliveira do Bairro.

Estes novos equipamentos serviram de mote para uma visita às instalações, ao início da tarde, por parte do presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, e do vice-presidente, Jorge Pato, que foram recebidos pelo ex-comandante Marco Maia e pela comandante em regime de substituição, Catarina Amaral, assim como pelo presidente da AHBVOB, Nunes Cardoso, entre outros dirigentes.

A ocasião foi aproveitada, igualmente, para apresentar a segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) da corporação, que iniciou funções no passado de novembro.

