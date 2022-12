Concerto de ano Novo encerra Animação de Natal em Anadia

Entretanto, a animação prossegue até domingo, dia 1, no Parque Urbano de Anadia, com a pista de gelo, snowtubing, mercadinho de Natal, Casa do Pai Natal e espetáculos infantis.

O Concerto de Ano Novo vai encerrar a animação de Natal de Anadia. O evento está agendado para o próximo dia 7 de janeiro, pelas 21h, no Cineteatro Anadia.

O espetáculo será protagonizado por dois grupos corais do concelho de Anadia, Stella Maris e Coral da Bairrada. A entrada é gratuita, contudo, os interessados em assistir ao concerto devem, previamente, levantar os respetivos bilhetes na bilheteira do Cineteatro Anadia.

Ainda integrado no programa natalício, encontra-se a decorrer, até 5 de janeiro, o Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada. Este ano serão atribuídos 150 prémios, no valor de 100 euros cada. Esta iniciativa pretende incentivar a população a realizar compras no comércio local do concelho de Anadia.