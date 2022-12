“Koia” é o rosto do apoio à natalidade na Freguesia de Oiã

A Junta de Oiã está a dinamizar o apoio à natalidade na freguesia e para tal avançou com um conjunto de incentivos para aumentar a população e melhorar a qualidade de vida das famílias residentes na freguesia.

O projeto, já com regulamento aprovado em setembro passado em Assembleia de Freguesia, deu corpo à mascote ‘KOIA – o amigo do seu bebé’, apontando o apoio à natalidade sob a forma de atribuição de vales de desconto, no reembolso de despesas efetuadas na área da freguesia de Oiã, com a “aquisição de bens e/ou serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento saudável e harmonioso da criança assim como a possibilidade de constituição de uma conta poupança no Banco Montepio”, refere nota da Junta de Oiã.

Este apoio aplica-se às crianças nascidas ou adotadas (até aos 6 anos de idade) a partir do dia 1 de outubro de 2022, que estejam integradas em agregados familiares residentes na freguesia.

