Município de Anadia entrega lembrança às crianças do CAT de Sangalhos

O Município de Anadia procedeu, ontem, dia 22 de dezembro, à entrega de uma pequena lembrança às crianças que se encontram no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, também conhecido como “Casa da Criança”.

Coube à vereadora Jennifer Pereira, com o Pelouro da Ação Social, essa missão tendo deixado uma palavra de esperança e de apreço à Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, por “criar as condições necessárias” para acolher as crianças que “só com um sorriso, nos dão tanto amor e merecem muito mais do que a vida lhes tem oferecido”.