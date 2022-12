“Vagos, o nosso Natal” com concertos, teatros, jogos, carrossel e… o Pai Natal

De 14 a 24 de dezembro, Vagos convida a sentir a magia do seu Natal. “Vagos, o Nosso Natal!” é um evento que promete muita animação e diversão com uma diversidade de atividades, desde concertos, espetáculos e teatro, animação de rua, contos e histórias, pinturas faciais, jogos de encantar, o carrossel, a Casa de Natal e ainda a Chegada do Pai Natal com os seus amigos Minnie e Mickey.

Estas atividades – todas com entrada gratuita – serão realizadas nos largos e praças da vila – Largo da Biblioteca, Praça da Corredoura, Praça da República – e na Igreja Matriz de Vagos, Auditório do Centro de Educação e Recreio e Pavilhão Municipal.

É no Mercadinho de Natal que poderá reconfortar o estômago com alguns doces tradicionais como as rabanadas, filhoses, aletria e arroz-doce acompanhadas por bebidas quentes como vinho e chocolate. Aqui, não faltarão, para os mais pequenos, pipocas e algodão doce. É, também, o local certo para encontrar alguns presentes para oferecer no Natal. O Mercadinho de Natal estará, todos os dias, instalado nos seguintes locais: Largo da Biblioteca, Praça da República e Praça da Corredoura.

Chegada do Pai Natal no dia 18

No domingo, dia 18, acontece o sempre tão aguardado momento da chegada do Pai Natal. A personagem principal desta época cheia de magia chegará ao Largo da Biblioteca com toda a pompa e circunstância, acompanhado por elementos da Banda Vaguense, às 15h, percorrendo, depois, a Praça da República e a Praça da Corredoura. E, este ano, virá muito bem acompanhado com os seus amigos, a Minnie e o Mickey.

A Casa de Natal estará instalada no Largo da Biblioteca e “O Pai Natal está na Casa!” nos seguintes dias: dia 18 (domingo) entre as 16h e as 19h, no dia 21 (quarta-feira), entre as 10h e as 12h e nos dias 22 e 23 (quinta e sexta-feira), durante todo o dia.

Diariamente, na Praça da Corredoura, haverá um carrossel que fará as delícias dos mais pequenos. Haverá, também, muita animação de rua em itinerância, muitas oficinas artísticas para criação de “Fantoches de Natal” e “Postais de Natal”, uma oficina musical “Emojis”, os “Jogos de Encantar” e as pinturas faciais.

São vários os momentos teatrais para toda a família ao longo dos dias: a “Mala Mágica”, os “Duendes Traquinas”, “Por um mundo melhor”, “Será Natal?” e “Natalices”.

Múltiplos concertos

Muitos concertos estão programados. No dia 14, na inauguração do evento, Nuno Cipriano atua, pelas 17h30, no Largo da Biblioteca e Verónica Matias, pelas 18h30, na Praça da República. Na sexta-feira, dia 16, Jenny e Leandro animam a Praça da Corredoura, a partir das 21h e no sábado, dia 17, a Escola de Música de Calvão promove um concerto, pelas 21h, no Auditório CER. No domingo, dia 18, pelas 12h30, o Grupo Coral de Santa Cecília atua na Igreja Matriz de Vagos. No mesmo dia, às 18h, o Coro Voz Nua promove um “Concerto à Fogueira” no Largo da Biblioteca e mais tarde, pelas 21h, é possível assistir a um concerto interativo com a Banda Polk no mesmo local.

Dia 19, pelas 17h30, Nuno Cipriano atua, novamente, no Largo da Biblioteca e, no dia 20, o Orfeão de Vagos promove um ensaio aberto à comunidade, pelas 21h, no Auditório CER. No dia 21, pelas 19h, Diogo & Beatriz animam a Praça da Corredoura e, para finalizar, o concerto “Fábio Rocha convida João Couto” no dia 23, às 21h, no Largo da Biblioteca. João Couto foi o vencedor da edição de 2015 do prestigiado concurso “Ídolos”.

Espetáculos variados

Estão previstos, também, diversos espetáculos. No dia 17, realiza-se a performance “Natal on fire!”, às 20h, no Largo da Biblioteca que se volta a repetir no dia 22, às 19h, no mesmo local. No domingo, dia 18, realiza-se um espetáculo de dança, pelas 16h, no auditório CER, da Art´Z Dance Studio.

Nos 19 e 20, as escolas do município irão assistir ao Espetáculo de Natal “O Nosso Natal” que se realiza no Pavilhão Municipal. No dia seguinte, dia 21, este espetáculo volta a repetir-se, às 21h, para o público geral, dando a oportunidade para assistir, em família, a este espetáculo de Natal, no mesmo local.

A Princesa Elsa – Mafarrica também fará uma visita, no sábado, dia 24, e irá dinamizar um encontro musical a não perder, com a oferta de um miminho para as crianças, entre as 10h30 e as 12h30, no Largo da Biblioteca.

Contos de Natal

E, sendo época de Natal, não poderão faltar os “Contos de Natal”, que se realizam de 17 a 19 de dezembro, no Largo da Biblioteca e, no dia 20, na Praça da República, às 10h30. Também haverá “Histórias à Fogueira”, que se realizam às 18h, em locais diversos ao longo dos dias. As “Histórias do Madaleno” serão contadas pelo próprio, nos dias 17 e 19, no Largo da Biblioteca.

Pode consultar o programa detalhado, por áreas temáticas ou a programação diária no site da Câmara Municipal.

A entrada, neste evento e nas diversas atividades, é gratuita.