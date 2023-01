2.ª edição Anadia Humor Fest celebra com 5 espetáculos “comédia da vida”

Numa organização do Club de Ancas em articulação com o Município de Anadia, esta 2.ª edição pretende associar a programação do Club com a do município.

AH!AH! Anadia Humor Fest está de regresso numa 2.ª edição ao Club de Ancas, no concelho de Anadia.

Depois do sucesso que foi a primeira edição em 2021, agora, de 2 a 5 de fevereiro (quinta-feira a domingo), o festival promete dar um salto qualitativo muito grande, como vem sendo apanágio desta coletividade.

Num total de cinco espetáculos, quatro terão lugar em Ancas (sala tem capacidade para 200 pessoas) e um em Anadia.

A ideia desta 2.ª edição vai “testar, nas suas diferentes formas, o uso do humor como forma artística, seja no stand-up comedy, no teatro, música ou cinema”, destaca Artur Castro, um dos impulsionadores do evento e colaborador do Club de Ancas.

O responsável realça que o Club de Ancas, “no âmbito da sua planificação estratégica e projeto cultural, entendeu que deveria ter um evento âncora no primeiro trimestre do ano”. Assim nasceu o AH!AH! Anadia Humor Fest, que vem juntar-se a outros projetos que têm dado notoriedade ao Club de Ancas, como são os casos da Semana Cultural, do Bairrada Metal Fest e do Folk Ancas.

Em 2020, este projeto não saiu para a rua devido à Covid-19, pelo que a 1.ª edição só seria concretizada em outubro de 2021, ainda que com alguns condicionamentos impostos pela pandemia.

Ler notícia completa na edição impressa ou digital