Balcão BUPi de Anadia com mais de 6500 processos em 2022

O Balcão Único do Prédio (BUPi) de Anadia registou, no ano de 2022, 6.534 processos de Representação Gráfica Georreferenciada (RGG). Desde a sua criação, em julho de 2021, o Balcão BUPi realizou 8.547 processos de RGG.

Recorde-se que o Balcão Único do Prédio é espaço de atendimento dirigido aos proprietários de prédios rústicos e mistos, tendo como principal objetivo identificar a localização dos terrenos e respetivos proprietários, através da georreferenciação dos limites dos prédios rústicos e mistos.

Paralelamente, todos os terrenos identificados no BUPi são registados na Conservatória do Registo Predial de forma gratuita – regime excecional que irá vigorar até ao mês de janeiro de 2025.

O atendimento é feito de forma presencial, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h, no edifício da Câmara Municipal de Anadia. Contudo, para uma melhor coordenação do serviço, os interessados devem realizar uma marcação prévia, através do telefone 231 510 730 ou do e-mail bupi@cm-anadia.pt.